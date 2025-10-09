La Junta de Castilla y León lanza 11 millones de euros en ayudas para la eficiencia energética del sector turístico

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha aprobado una crucial convocatoria de subvenciones orientadas a fomentar proyectos de eficiencia energética y economía circular en las empresas turísticas de la región. Esta significativa iniciativa, financiada a través de los fondos europeos Next Generation-EU, ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), poniendo a disposición del sector un total de 11 millones de euros.

La condición de beneficiarias está abierta a las empresas turísticas legalmente establecidas en Castilla y León, ya sean personas físicas o jurídicas. Específicamente, estas ayudas están dirigidas a los titulares de establecimientos de alojamiento, de restauración, agencias de viajes o empresas de actividades de turismo activo. Un requisito indispensable es que el establecimiento o la empresa para el que se solicite la subvención debe estar inscrito en el Registro de Turismo de Castilla y León con una antigüedad mínima de doce meses antes de la fecha de publicación de la convocatoria en el BOCyL.

La financiación es sumamente atractiva, ya que la cuantía de la ayuda puede llegar a cubrir hasta el 100 por cien de la actividad subvencionada. No obstante, se aplicará el límite de las ayudas, que establece un máximo de 300.000 euros concedidos a una única empresa durante los tres años previos a la resolución. Es importante destacar que el límite mínimo de inversión aprobada para poder acceder a la ayuda se ha fijado en 6.000 euros.

El plazo para la presentación de solicitudes es breve: tan solo 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la orden de convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León.