La Junta de Castilla y León lanza ayudas para modernizar y digitalizar empresas industriales

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León publicará la próxima semana dos líneas de subvenciones destinadas a impulsar la modernización y la digitalización de las empresas industriales de la Comunidad. Ambas convocatorias se abrirán el 12 de enero de 2026 y se podrán solicitar hasta el 12 de febrero, de manera íntegramente telemática a través de la sede electrónica de la Administración regional.

El objetivo de estas ayudas es mejorar la competitividad de las empresas industriales, promoviendo tanto la incorporación de nueva maquinaria como la mejora de la ciberseguridad en los procesos productivos.

Subvenciones para maquinaria industrial

Esta línea está dirigida a pymes y autónomos industriales y busca incentivar la adquisición de maquinaria nueva que aumente la productividad, la eficiencia energética y la sostenibilidad. La ayuda cubrirá el 65 % de la inversión, con un máximo de 100.000 euros por beneficiario, porcentaje que puede aumentar hasta el 75 % en municipios incluidos en Programas Territoriales de Fomento.

El presupuesto inicial para esta convocatoria asciende a 1.615.200 euros, con posibilidad de ampliarse hasta 4 millones, y las inversiones deberán ejecutarse entre el 12 de enero y el 12 de septiembre de 2026.

Ayudas para ciberseguridad industrial

La segunda línea está dirigida a todas las empresas industriales con centro de trabajo en la Comunidad y busca protegerlas frente a riesgos digitales. Se financiarán inversiones en hardware y software y servicios avanzados de asesoramiento técnico.

Las subvenciones podrán alcanzar hasta 20.000 euros por proyecto, cubriendo el 50 % de las inversiones en tecnología y hasta el 75 % en servicios de consultoría en el caso de centros ubicados en Programas Territoriales de Fomento. Las inversiones podrán ejecutarse desde la presentación de la solicitud hasta el 17 de agosto de 2026, con un presupuesto inicial de 287.000 euros, ampliable hasta 600.000 euros adicionales.

Estas iniciativas forman parte del compromiso de la Junta por modernizar el tejido industrial de Castilla y León, fomentando la innovación, la sostenibilidad y la protección frente a riesgos digitales en el sector.