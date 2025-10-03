La Junta de Castilla y León lanza talleres para digitalizar la solicitud de la Tarjeta Buscyl

La Junta de Castilla y León ha decidido reforzar su compromiso con la digitalización de los servicios públicos lanzando una serie de talleres formativos. El objetivo principal de esta iniciativa es capacitar a los ciudadanos para que puedan solicitar la Tarjeta de Transporte Buscyl a través de Internet, una medida que busca agilizar los trámites y fomentar el uso de la vía online frente al formato tradicional en papel.

La Tarjeta Buscyl es fundamental, ya que permite a todos los castellanos y leoneses empadronados viajar gratis en el transporte público interurbano de la Comunidad.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, presentó la iniciativa en el Espacio CyL Digital de Valladolid. Durante el evento, Sanz Merino hizo hincapié en que la tarjeta no es solo un servicio, sino un derecho que garantiza la igualdad de oportunidades, asegurando que ningún ciudadano tenga que renunciar a desplazarse por motivos económicos.

Además, destacó que potenciar la solicitud online es crucial para una administración moderna, ya que "permite reducir tiempos de tramitación, eliminar barreras burocráticas y avanzar hacia una Administración más ágil y moderna". El consejero agregó que, con esta medida, la Junta no solo facilita el acceso al transporte, sino que también da un "paso adelante en la capacitación digital de los ciudadanos", lo que repercute directamente en su autonomía.

Los talleres, que son gratuitos y abiertos a toda la ciudadanía, comenzarán el próximo 15 de octubre. Se impartirán de forma permanente en los nueve Espacios CyL Digital de las capitales de provincia, con una programación quincenal que se podrá ampliar según la demanda. Estas sesiones están dirigidas especialmente a aquellas personas que necesitan apoyo para manejar la tecnología.

Durante las clases, los participantes no solo aprenderán a solicitar la Tarjeta Buscyl online, sino que adquirirán habilidades digitales útiles para otros trámites, como el escaneo de documentos, el uso del correo electrónico, las notificaciones electrónicas y nociones de ciberseguridad, además de aprender a usar el código QR de la tarjeta digital en dispositivos móviles.

Para participar en estos talleres, es imprescindible inscribirse previamente a través de la web de CyL Digital (www.cyldigital.es), llamando al teléfono gratuito 900 909 752 o mediante WhatsApp en el mismo número. La Junta también ha asegurado que, como complemento a estos talleres permanentes, se incluirán contenidos sobre la Buscyl en otras actividades formativas de CyL Digital, como los 'Demo Days' y cursos sobre gestiones online con la administración pública, acercando esta formación también al medio rural.

Por último, la Junta recuerda que los canales de tramitación presencial y telefónico (012) siguen totalmente vigentes, garantizando que cada usuario pueda elegir la vía que mejor se adapte a sus necesidades.