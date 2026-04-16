La Junta compra 170 desfibriladores para implantes subcutáneos para el hospital de Salamanca

El portavoz y consejero en funciones de EconomÃ­a y Hacienda, Carlos FernÃ¡ndez Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este jueves a un gasto de 1.284.440 euros para el suministro de 170 sistemas de desfibrilación (desfibrilador automático y electrodo) con destino al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

El objeto de esta actuación, derivada del Acuerdo Marco 16/2023 y con un plazo de ejecución de 13 meses, es el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de diverso equipamiento de desfibrilador automático extravascular para implante subcutáneo y sus electrodos correspondientes para el Servicio de Cardiología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Se requiere dotar al citado hospital del material necesario para proporcionar un normal funcionamiento de la actividad en el área cardiológica y satisfacer las necesidades terapéuticas de sus usuarios.