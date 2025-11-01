La Junta concede medio millón de euros a Salamanca para modernizar las señales verticales de sus carreteras

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León ha dado un paso firme en la modernización de la red autonómica de carreteras, con una inversión específica de 500.623,79 euros destinada a la mejora y reposición de la señalización vertical en la provincia de Salamanca. Esta inversión forma parte de un contrato global de 4.943.829,65 euros que se ejecutará en las nueve provincias de la Comunidad.

El proyecto, con cargo a las anualidades de 2026 y 2027 y un plazo de desarrollo de 15 meses, busca actualizar la señalización en miles de kilómetros de vías, incluyendo las salmantinas, incorporando materiales de última generación. Estos nuevos elementos serán más duraderos y reflectantes, lo que contribuirá a mejorar significativamente la visibilidad, la orientación del conductor y la seguridad en las carreteras de la provincia.

La actuación en Salamanca consistirá en la colocación de nuevas señales fijas de acero galvanizado y la renovación de aquellas placas que hayan perdido su eficacia, todo ello enmarcado en un plan integral de conservación preventiva.

El contrato ha sido organizado en nueve lotes provinciales para garantizar una ejecución eficiente y ajustada a las necesidades específicas de cada territorio. La inversión de 500.623,79 euros para Salamanca es una de las más elevadas de la Comunidad, solo superada por las destinadas a Palencia (694.423,46), Burgos (650.674,45) y León (648.324,16).

Con esta iniciativa, la Junta reafirma su compromiso con el mantenimiento y la seguridad de los más de 11.500 kilómetros de la red autonómica, la más extensa de España. Este proyecto de señalización vertical se suma a otras inversiones previstas en señalización horizontal dentro de la estrategia autonómica para reducir la siniestralidad y garantizar una movilidad más segura y la conservación sostenible de las infraestructuras en Salamanca y el resto de Castilla y León.