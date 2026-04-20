La Junta concede hasta mil euros de ayuda para AMPAs y 7.500 para confederaciones de Salamanca

La Junta de Castilla y León ha concedido un total de 342 subvenciones en toda la región, de las que parte han ido destinadas a Salamanca. Estas ayudas se corresponden para AMPAS y federaciones de cualquiera de las provincias para el curso 2025-2026.

En el caso de las Asociación de Madres y Padres de Alumnos se han concedido un total de 330 subvenciones, un incremento del 3,45 por ciento con respecto al curso anterior y una cuantía económica de 120.000 euros. Además, en este apartado destaca que, especialmente, un 41 por ciento de las ayudas irán destinadas a AMPAS de municipios con menos de 5.000 habitantes.

Por otro lado, en el apartado de confederaciones y federaciones se han concedido un total de 12 subvenciones con un crédito total de 50.000, siendo de manera individualizada 7.500 euros como máximo para confederaciones y 5.000 euros para federaciones.

Entre las actividades a las que irán destinadas estan cuantías económicas están fomentar la participación familiar en la educación, programas formativos para progenitores, proyectos de sensibilización o actuaciones relacionadas con la convivencia, la coeducación o la reducción del abandono escolar, actividades de refuerzo de programas promovidos por la Consejería de Educación, y las destinadas a fortalecer a las federaciones y confederaciones de madres y padres.