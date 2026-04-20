La Junta concede hasta mil euros de ayuda para AMPAs y 7.500 para confederaciones de Salamanca
En los próximos días, en BOCYL recogerá las resoluciones de la Consejería de Educación para lo que se ha destinado 170.000 euros
La Junta de Castilla y León ha concedido un total de 342 subvenciones en toda la región, de las que parte han ido destinadas a Salamanca. Estas ayudas se corresponden para AMPAS y federaciones de cualquiera de las provincias para el curso 2025-2026.
En el caso de las Asociación de Madres y Padres de Alumnos se han concedido un total de 330 subvenciones, un incremento del 3,45 por ciento con respecto al curso anterior y una cuantía económica de 120.000 euros. Además, en este apartado destaca que, especialmente, un 41 por ciento de las ayudas irán destinadas a AMPAS de municipios con menos de 5.000 habitantes.
Por otro lado, en el apartado de confederaciones y federaciones se han concedido un total de 12 subvenciones con un crédito total de 50.000, siendo de manera individualizada 7.500 euros como máximo para confederaciones y 5.000 euros para federaciones.
Entre las actividades a las que irán destinadas estan cuantías económicas están fomentar la participación familiar en la educación, programas formativos para progenitores, proyectos de sensibilización o actuaciones relacionadas con la convivencia, la coeducación o la reducción del abandono escolar, actividades de refuerzo de programas promovidos por la Consejería de Educación, y las destinadas a fortalecer a las federaciones y confederaciones de madres y padres.
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