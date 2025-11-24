La Junta convoca ayudas de hasta 225 euros por alumno para la compra de portátiles y tabletas con una finalidad educativa

El dispositivo digital debe haberse adquirido en el periodo comprendido entre el 21 de diciembre de 2024 y el 16 de diciembre de 2025, fecha límite para la presentación de solicitudes

Niños usando ordenador. Foto de archivo
La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas para la adquisición de ordenadores portátiles, tabletas, convertibles y Chromebooks, con el objetivo de facilitar el acceso a herramientas digitales esenciales para la educación. La iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 300.000 euros, ha sido publicada esta mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Los beneficiarios de estas subvenciones son los progenitores o tutores legales de estudiantes que estén cursando Educación Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica o de grado medio, y Educación Especial. En el curso escolar anterior, 2024-2025, un total de 2.118 alumnos ya se beneficiaron de esta línea de apoyo.

Las cuantías de las ayudas oscilarán entre los 75 y los 225 euros. La convocatoria mantiene un fuerte compromiso social, prestando especial atención a los colectivos que requieren mayor apoyo económico mediante la aplicación de coeficientes correctores de la renta. Estos coeficientes beneficiarán a familias numerosas, aquellas con algún miembro con discapacidad, y a las víctimas de violencia de género o de actos terroristas. A estos grupos se les aplicará un coeficiente corrector del 1,25 que, en un esfuerzo por combatir la despoblación rural, se ampliará al 1,30 si el alumno asiste a un centro educativo ubicado en un núcleo con población inferior a 10.000 habitantes.

Finalmente, es crucial tener en cuenta los plazos y el proceso de tramitación. El dispositivo digital debe haberse adquirido en el periodo comprendido entre el 21 de diciembre de 2024 y el 16 de diciembre de 2025, fecha límite para la presentación de solicitudes. La formalización debe realizarse obligatoriamente conforme al modelo disponible en la sede de Administración electrónica o en el Portal de Educación, adjuntando la factura que justifique la compra. Una vez cumplimentada, la solicitud puede registrarse de forma telemática o de manera presencial en el centro educativo donde el alumno esté matriculado durante este curso.

