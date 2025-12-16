La Junta convoca las plazas para el uso de instalaciones juveniles en el verano de 2026

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través del Instituto de la Juventud de Castilla y León, ha formalizado este martes la convocatoria para acceder a plazas en diversas instalaciones juveniles de la Comunidad de cara al periodo estival de 2026. Según recoge la resolución publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), esta medida busca regular el aprovechamiento de aquellos espacios que no se encuentren ocupados por la programación propia del Instituto durante los meses de verano.

El objeto de esta resolución es facilitar tanto a entidades como a particulares el acceso a albergues y campamentos juveniles de la región. Para ello, se han definido dos modalidades de estancia según las necesidades de los usuarios. La primera de ellas ofrece el uso del recinto y los suministros básicos, como agua, gas, electricidad y menaje. La segunda opción es más completa e incorpora, además de la infraestructura, el servicio de alimentación y la asistencia de personal de servicio.

En cuanto a la organización de las estancias, la normativa establece periodos de uso diferenciados: 10 días para los albergues juveniles y 15 días para los campamentos. Los interesados podrán solicitar hasta un máximo de tres actividades por solicitud, especificando obligatoriamente el orden de prioridad entre ellas. Los precios de cada servicio estarán sujetos a las tarifas vigentes, las cuales pueden consultarse a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León.

El plazo para la presentación de solicitudes se abrirá este miércoles y se extenderá durante 20 días hábiles. El proceso de tramitación se realizará preferentemente de forma electrónica para las personas jurídicas, mientras que las personas físicas mantendrán la opción de formalizar su solicitud de manera presencial o telemática. Toda la información detallada y los formularios necesarios están disponibles en el procedimiento 'Acceso y uso de albergues, campamentos y residencias' de la web institucional.