La Junta convocará en 2026 más de 1.000 plazas para Secundaria, escuelas de idiomas y conservatorios

La Junta ya ha dado a conocer el número de plazas y la distribución por especialidades para las próximas oposiciones de Secundaria, Escuelas de Idiomas y Conservatorios de Música de Castilla y León. La consejera de Educación ha comunicado este miércoles a los representantes sindicales que la convocatoria está prevista para junio de 2026 con un total de 1.006 plazas, según informa la Agencia Ical. De ellas, 970 plazas serán para 31 especialidades de Secundaria y Formación Profesional, 11 para el cuerpo de profesores de música en la especialidad de piano y otras 25 para las escuelas oficiales de idiomas en la especialidad de inglés.

La consejera también ha informado de las provincias en las que se desarrollarán las pruebas y de que el plazo de presentación de solicitudes tendrá lugar en enero del próximo año.

Según la Agencia Ical, para Secundaria, se convocan 155 plazas para Inglés, cuyos exámenes se desarrollarán en Salamanca; 85 para Lengua y Literatura, con pruebas en Soria; otras 85 en Geografía e Historia (Segovia); 75 para la especialidad de Orientación educativa (Palencia); 55 plazas para Servicios a la comunidad (Zamora); 50 para Educación Física (León) y Biología y Geología (Valladolid); 45 en la especialidad de Procesos de gestión administrativa (Zamora); y Filosofía (León) y Latín (Soria) contarán con 35 plazas cada una.

Por otra parte, la especialidad de Dibujo, cuyas pruebas se realizarán en Ávila y la de Formación y orientación laboral (León), contarán con 30 plazas cada una; 25 plazas para Organización y gestión comercial (Valladolid), Procesos comerciales (Valladolid) y Administración de empresas (Zamora); 23 para la especialidad de Procedimientos sanitarios y asistenciales (Burgos); y 20 para Economía (Ponferrada).

Finalmente, dentro de este cuerpo se convocan 16 plazas de Procesos sanitarios (Burgos); 15 plazas de Francés (Ávila); 13 para Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos y 12 para Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico, cuyos exámenes en ambos casos se realizarán en Salamanca; 10 para Técnicas y procedimientos de imagen y sonido (Burgos); otras 10 en Intervención Sociocomunitaria (Valladolid); 9 en Análisis y química industrial (Burgos); 9 en Música (Salamanca); 6 en ambas especialidades de Organización y proyectos de sistemas energéticos y Procesos y medios de comunicación, cuyas pruebas se realizan en los dos casos en Burgos; 5 para Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos (Burgos) y Griego (Ávila); 4 para Laboratorio y 2 Operaciones de procesos, que se llevarán a cabo en Burgos.

También se han dado a conocer las especialidades del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, 11 plazas de Piano, cuyo examen se realizará en Palencia; y las de las escuelas oficiales de idiomas, 25 plazas en la especialidad de Inglés, con exámenes en Ávila.