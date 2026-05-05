La Junta convocará nuevas plazas para Policía Local en estos municipios de Salamanca

La Junta de Castilla y León ha aprobado nuevas plazas en las nueve provincias de la región para Policía Local. En el caso de Salamanca, serán seis los municipios que se beneficiarán de esta medida, que verán incrementada la plantilla una vez se realice el proceso selectivo.

Se prevé que el número total de plazas, en toda Castilla y León, sea de 130, pudiendo ampliarse la cuantía si se produjeran vacantes en los diferentes Cuerpos de la Policía Local antes de que finalice el proceso selectivo, que se realizará durante este mes de mayo.

Los municipios donde se convocarán estás plazas en Salamanca son, primeramente la propia capital, además de Alba de Tormes, Carbajosa de la Sagrada, Santa Marta de Tormes, Peñaranda de Bracamonte y Villamayor de la Armuña.

Del mismo modo, cabe destacar que, como ocurriera en 2024, se adjudicarán también las plazas que queden vacantes en las plantillas municipales tras la resolución del proceso selectivo unificado de 2026.

Así pues, la Junta de Castilla y León asume toda la gestión de este proceso en todas las capitales de provincia por primera vez, tanto en el presente año 2026 como en 2028. Con respecto a las plazas ofertadas en otras provincia y municipios son: