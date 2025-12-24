La Junta destina 23,8 millones de euros a garantizar más de 100.000 estancias para pacientes psiquiátricos crónicos

La Junta de Castilla y León ha aprobado en el Consejo de Gobierno de este 23 de diciembre una partida de 23.868.702 euros destinada a la concertación de 55 plazas y 100.340 estancias de asistencia sanitaria para pacientes crónicos complejos de salud mental. Esta actuación permitirá la hospitalización en régimen de cuidados continuados dentro de unidades rehabilitadoras de larga estancia, garantizando un servicio que tendrá un plazo de ejecución inicial de cinco años con posibilidad de prórroga por otros cinco. La medida responde a la necesidad de atender a personas que presentan un estado de desestabilización clínica o un deterioro que les impide integrarse en los centros de rehabilitación psicosocial ordinarios o en unidades de convalecencia.

Este nuevo contrato supone un incremento en la oferta asistencial respecto a las 50 plazas que la Gerencia Regional de Salud venía cubriendo desde el año 2009. La ampliación se justifica por la alta presión del servicio, que mantiene un índice de ocupación anual superior al 99%. Además, los datos de la última década reflejan que el 67% de estos pacientes requieren ingresos prolongados con estancias medias que superan los diez años. El criterio principal para el alta en estos casos sigue siendo la consecución de objetivos terapéuticos como la estabilización de los síntomas, la mejora conductual y la obtención de una mayor autonomía para una posible integración normalizada en su entorno.

A través de esta inversión, la Consejería de Sanidad busca asegurar la atención de aquellos pacientes que sufren un fuerte impacto conductual derivado de su enfermedad. Con el refuerzo de estos recursos de hospitalización de larga duración, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con la mejora de la calidad en la atención prestada a la salud mental, adaptando el sistema a la realidad de los pacientes crónicos que necesitan un soporte profesional constante y especializado fuera de los dispositivos de rehabilitación convencionales.