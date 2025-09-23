La Junta destina 45.000 euros a las subvenciones para la maternidad de las deportistas, árbitros y entrenadoras de deporte de alto nivel

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha convocado las subvenciones destinadas a la maternidad de mujeres árbitros, jueces, deportistas y entrenadoras de deporte de alto nivel y alto rendimiento en Castilla y León, que cuentan con un importe total de 45.000 euros.

Según figura en el extracto de la Orden, publicado hoy por el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), las subvenciones pretenden ayudar a sufragar los gastos por el parón deportivo de las mujeres deportistas de alto nivel que hayan sido madres, bien por embarazo, adopción o acogimiento permanente de niños de hasta 12 años.

Las beneficiarias, además de haber obtenido la declaración de alto nivel o alto rendimiento por el Gobierno o por la Comunidad, deberán haber sido madres en los últimos tres años, estar federadas en la federación nacional o autonómica de la modalidad deportiva correspondiente y estar empadronadas en un municipio de Castilla y León.

Además, deberán reiniciar o continuar con sus entrenamientos y la actividad competitiva en los nueve meses siguientes al hecho causante en el caso de nacimientos, adopciones o acogimientos ocurridos en los nueve meses inmediatamente anteriores a la publicación de la resolución de concesión de la subvención, mientras que en el resto de casos, el plazo será de un mes.

El crédito presupuestario destinado a financiar estas subvenciones asciende a 45.000 euros, si bien se fija como cuantía adicional máxima la cantidad de 90.000 euros en función del número de peticiones.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León.