La Junta destina más de tres millones a centros de ocio y convivencia

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado este lunes la convocatoria de subvenciones dirigidas a los municipios para el mantenimiento de centros de ocio y convivencia, con ayudas de hasta 3.000 euros por centro, según ha recogido Ical.

Según Ical, Estas ayudas, impulsadas por la Consejería de Presidencia, están destinadas a cubrir gastos corrientes de funcionamiento como suministros de agua, electricidad, gas, combustibles para calefacción y agua caliente, así como servicios de internet, televisión o plataformas audiovisuales. El periodo subvencionable abarca desde el 1 de junio de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026.

La convocatoria cuenta con un presupuesto inicial superior a los tres millones de euros, que podría incrementarse en 500.000 euros adicionales.

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 29 de mayo de 2026, fecha en la que los solicitantes deberán cumplir todos los requisitos establecidos.