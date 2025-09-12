La Junta impulsa proyectos innovadores y medioambientales con la reforma del Programa Mixto de Empleo y Formación

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la modificación de las bases reguladoras del Programa Mixto de Empleo y Formación. Esta actualización, que antecede a la convocatoria de subvenciones para 2026, busca mejorar la eficacia del programa, reforzar su capacidad de inserción laboral y adaptarlo a las necesidades específicas de cada territorio.

Entre las principales novedades destaca la simplificación de los trámites administrativos, con el objetivo de agilizar tanto la gestión como la participación de entidades locales. Además, se establecen nuevos criterios de valoración que primarán los proyectos singulares, los que promuevan la implantación de nuevos servicios en los municipios y los orientados a la formación en sectores con alta demanda de empleo.

La Junta pone especial énfasis en iniciativas de carácter medioambiental, incentivando aquellos programas que contribuyan a la prevención de incendios forestales y a la recuperación de áreas afectadas. También se fomenta la cooperación interadministrativa, permitiendo que varias entidades locales puedan desarrollar conjuntamente un mismo proyecto, lo que facilitará la concurrencia de municipios con menos recursos.

Los beneficiarios seguirán siendo entidades locales, organismos autónomos y entidades sin ánimo de lucro. Los programas tendrán una duración de 6, 9 o 12 meses y contarán con financiación íntegra para formación, funcionamiento y salarios de los participantes, incluyendo anticipos de hasta el 60 % de la ayuda concedida.

Con este modelo dual de empleo y formación, los participantes podrán obtener un certificado de profesionalidad mientras realizan un trabajo remunerado, mejorando así sus opciones de inserción en el mercado laboral.