La Junta incrementará un 35 por ciento el presupuesto para Salamanca, centrado en vivienda, depuradoras y abastecimiento

Un total de 153.009.557 euros tiene previsto invertir en 2026 la Junta de Castilla y León para la provincia de Salamanca.

El Presupuesto fue presentado este martes por Alfonso Fernández Mañueco y Salamanca contará con un incremento del 35,08 % de la inversión respecto a 2024.

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACyL) concentrará la mayor parte del esfuerzo inversor, con más de 61,7 millones de euros, equivalentes al 40 % del total provincial. Entre sus proyectos más destacados figuran el abastecimiento de agua en la Sierra de Francia (9,1 millones), los programas de depuración en pequeñas poblaciones (11,8 millones), el Plan de Bioenergía de Castilla y León y la red de calor de Salamanca Oeste, ambos con 10 millones de euros. También se contemplan promociones de viviendas públicas eficientes en municipios como Santa Marta, Alba de Tormes, La Alberca, Ciudad Rodrigo y Guijuelo, así como obras de urbanización en polígonos industriales de Ciudad Rodrigo.

La Consejería de Sanidad contará con 26,1 millones de euros, siendo el Plan Director del Hospital Clínico de Salamanca el proyecto más relevante con 16,6 millones, seguido de las obras del nuevo Centro de Salud Prosperidad (2,7 millones) y la ampliación del de Peñaranda de Bracamonte (0,9 millones). A estas actuaciones se suman mejoras de equipamientos y reformas en otros centros sanitarios de la provincia.

Principales partidas por Consejería

El área de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio dispondrá de 17,2 millones, destinados principalmente a tratamientos selvícolas y prevención de incendios (5,2 millones), la instalación de puntos limpios fijos y móviles (3,1 millones) y los programas de rehabilitación de viviendas Rehabitare y Revive, orientados a recuperar inmuebles para alquiler social en el medio rural.

Por su parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural invertirá 15,1 millones de euros, con proyectos de sanidad y bienestar animal (3 millones), infraestructuras rurales y concentraciones parcelarias en distintas zonas de la provincia y planes de ganadería extensiva (2,5 millones), además de la construcción de balsas agrícolas y actuaciones en caminos rurales.

La Educación contará con 14,8 millones, destinados a obras de ampliación y mejora de centros educativos. Destacan la ampliación del CEIP Carbajosa de la Sagrada (3,7 millones), la rehabilitación del IES Martínez Uribarri (1,5 millones) y actuaciones de mantenimiento y renovación en centros de infantil, primaria y secundaria.

En el ámbito de Movilidad y Transformación Digital, la inversión alcanzará los 8,4 millones de euros, con proyectos de conservación y mejora de carreteras autonómicas como la SA-12, SA-53 o el puente sobre el río Tormes en Alba de Tormes, además de la modernización de estaciones de autobuses y la señalización vial.

Principales proyectos individuales

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte contará con 6,1 millones, entre los que sobresale la actuación de cohesión turística en el yacimiento de Siega Verde (3,2 millones), junto con la mejora de las instalaciones deportivas de Llano Alto, en Béjar, y diversos proyectos de digitalización y conservación del patrimonio cultural.

En materia social, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades invertirá 1,19 millones en mejoras de accesibilidad y equipamiento en residencias y centros para personas mayores y con discapacidad, mientras que la Fundación Patrimonio Natural destinará 1,87 millones a proyectos medioambientales y turísticos, como la construcción de miradores y pasarelas en Batuecas, Arribes del Duero y Ciudad Rodrigo.

El presupuesto se completa con partidas menores en áreas como Economía y Hacienda, que prevé 320.000 euros para el polígono industrial de Ledrada y el Parque Distrito Empresarial de Salamanca.