La Junta invertirá más de 1,1 millones de euros para renovar los sistemas informáticos de más de 17.000 empleados públicos

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León ha aprobado una inversión de 1.141.710 euros para renovar las licencias y el soporte técnico de los principales servidores informáticos de la Administración autonómica. Esta inversión es clave para garantizar la identificación segura de los usuarios y el correcto funcionamiento de las aplicaciones que usan a diario los empleados públicos.

La Junta utiliza un sistema de autenticación de Microsoft que gestiona el acceso de más de 17.000 trabajadores a recursos digitales, como el correo corporativo y las aplicaciones de gestión interna. Los servidores también alojan sistemas de almacenamiento de información y servicios compartidos que son fundamentales para el trabajo de las distintas consejerías.

La renovación de estas licencias y del soporte técnico permitirá que los sistemas se mantengan actualizados con nuevas versiones y parches de seguridad, lo que es esencial para proteger y estabilizar las operaciones de la Administración. Con esta inversión, la Junta asegura la continuidad de unos sistemas que son la base para la prestación de servicios públicos digitales a ciudadanos y empresas. Esta medida forma parte de la Agenda Digital de Castilla y León, que busca modernizar la Administración para hacer los servicios más eficientes, seguros y accesibles.