La Junta invierte casi un millón de euros para garantizar el suministro de jeringas en el Hospital de Salamanca

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde a una cuantiosa inversión de casi un millón de euros específicamente destinado al Hospital Universitario de Salamanca.

Se trata, refieren desde la Junta, de una nueva partida presupuestaria dotada de, exactamente, 941.665 euros.

Asimismo, han apuntado que esta inversión se dedicará íntegramente a la adquisición de jeringas.

Así pues, la Junta garantiza la existencia de unidades suficientes para blindar la operatividad del hospital salmantino, asegurando que un material tan elemental como crítico no falte en el día a día de las unidades de enfermería, urgencias y quirófanos.