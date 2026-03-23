La Junta no descarta adoptar medidas que beneficien al programa Buscyl ante la subida del precio del carburante

El Gobierno anunció este viernes que el IVA del combustible se rebajaría al 10 % y que los transportistas se beneficiarían de un descuento de 20 céntimos por litro para contrarrestar las consecuencias de la guerra en Irán en la economía española. Estas acciones podrían completarse con las adoptadas por las comunidades autónomas.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha señalado este lunes que la Junta no descarta adoptar medidas para paliar la subida del carburante en el programa Buscyl: "La propia ley de contratos y el pliego de condiciones van a obligar a revisar la situación".

De adoptarse finalmente, se comunicarán "oportunamente" y se tomará de referencia el Decreto Ley dictado por el Gobierno de España. "Estaremos al lado del transporte, tanto de mercancías como de viajeros", ha añadido en unas declaraciones recogidas por la Agencia ICAL.