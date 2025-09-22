La Junta ofrece once becas de comunicación institucional para recién titulados

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado la convocatoria de las becas de Comunicación 2026, dirigidas a titulados en Periodismo y Comunicación Audiovisual que deseen iniciar su carrera profesional en la Administración autonómica. Los aspirantes deberán contar con el título oficial antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes, el próximo viernes 10 de octubre.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha animado a los recién graduados a aprovechar esta oportunidad, destacando que los becarios recibirán “todo el apoyo de los empleados públicos de la Junta para empezar su carrera con buen pie, con condiciones laborales y retributivas muy favorables”.

Entre los requisitos, los candidatos deben haber cursado sus estudios en alguna universidad de Castilla y León o estar empadronados en la Comunidad al momento de la publicación de la convocatoria. La formación se desarrollará en las nueve provincias, con un beneficiario en cada Delegación Territorial y dos plazas en la Dirección de Comunicación en Valladolid. Cada beca tiene una dotación mensual de 1.000 euros.

Las solicitudes se pueden presentar desde el martes 22 de septiembre hasta el 10 de octubre, tanto de forma presencial como telemática. Todos los documentos necesarios están disponibles en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, facilitando el acceso a los interesados y garantizando una tramitación ágil. Esta iniciativa ofrece a los jóvenes profesionales una puerta de entrada sólida al ámbito de la comunicación pública en la Comunidad.