La Junta organiza una jornada online dirigida a empresas para informar sobre una de las convocatorias de ayudas más importantes de la región

La Junta de Castilla y León pone en marcha una red de apoyo que facilitará a empresas, universidad, centros de conocimientos o todo tipo de administraciones una serie de subvenciones enmarcadas en el proyecto europeo SYSTEMEU. De este modo, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo celebrará el próximo 18 de mayo una jornada online para informar sobre esta convocatoria.

Las ayudas irán destinadas al desarrollo del proyecto SYSTEMEU, en el que se busca reforzar los ecosistemas de la innovación entre empresas de diferentes regiones, para así impulsar conjuntamente soluciones tecnológicas que giren en torno a la salud, la energía y la movilidad.

El presupuesto de estas subvenciones será de 7,5 millones de euros, donde cada uno de los proyectos podrá recibir entre 750.000 euros y 2,2 millones de euros de financiación, con un máximo de 600.000 euros por cada entidad participante.

Podrán ingresar empresas, centros de investigación, universidades y administraciones públicas, y en función del tipo de proyecto, será necesaria la participación de entre 2 y 5 entidades, reforzando así la colaboración transregional. Los proyectos deberán centrarse en el desarrollo y validación de tecnologías innovadoras en fases avanzadas, con aplicación en entornos reales y potencial de mercado

La jornada se celebrará en formato online, entre las 10:00 y las 13:00 horas, será gratuita y abierta a todos los interesados, previa inscripción a través del siguiente enlace https://lnkd.in/ee9dsC-n