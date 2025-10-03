La Junta de Personal del Área de Salud de Salamanca denuncia la falta de información por parte del SACYL

La Junta de Personal del Área de Salud de Salamanca ha denunciado nuevamente la "falta de información sistemática y prolongada" por parte de las distintas direcciones del Servicio de Salud de Castilla y León (SACYL), especialmente desde la Gerencia de Atención Especializada.

Según explican, esta situación, que arrastran desde hace años, pone en riesgo la transparencia que debe regir la función pública y entorpece gravemente su labor como órgano legítimo de representación de los trabajadores del sistema sanitario. La Junta de Personal del Área de Salud recuerda que este comportamiento vulnera, además, la legislación vigente.

Entre los ejemplos citados, destacan la falta de información sobre las incorporaciones de personal derivadas de los procesos selectivos ordinarios y de estabilización. Tampoco se ha comunicado de forma oficial la situación de los ceses de interinos o vacantes que ocupaban previamente esas plazas, ni las comisiones de servicio que se están utilizando como parte del proceso de reorganización. Todo ello, aseguran, "se está gestionando de espaldas a esta Junta de Personal", lo que les impide realizar un seguimiento adecuado y defender los derechos laborales con la responsabilidad que exige su función.

La Junta de Personal afirma que han solicitado esta información en múltiples ocasiones, recibiendo compromisos de envío que nunca se materializan. Ante esta falta de respuesta, han elevado la queja a la Gerencia Regional de Salud.

En su comunicado, exigen a la Gerencia de Atención Especializada y al resto de direcciones implicadas que pongan fin a esta "opacidad institucional" y que establezcan, de forma inmediata, canales de comunicación claros, regulares y eficaces con la Junta de Personal.

“La falta de transparencia no solo vulnera los principios de buena administración, sino que rompe la necesaria colaboración entre los órganos directivos del SACYL y sus representantes legales, generando desconcierto, malestar y desprotección entre los profesionales afectados”, concluyen.

La Junta de Personal reitera su compromiso de seguir trabajando en la defensa de los derechos laborales del personal del Área de Salud de Salamanca y en la exigencia de una gestión ejemplar, tanto en el trato con los profesionales como en la gestión del sistema público de salud.