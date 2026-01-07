La Junta pide a Renfe suspender el descuento del 25% en los abonos Avant para empadronados en Castilla y León

Renfe ha informado este 7 de enero, a través de sus redes sociales, a los usuarios frecuentes de los trenes Avant empadronados en Castilla y León de que la Junta ha solicitado la suspensión temporal del descuento autonómico del 25% en los nuevos títulos multiviaje, el Abono T10-30 y el recién estrenado “Pase Vía”.

La decisión llega después de que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) aprobara el pasado 22 de diciembre una modificación tarifaria en los servicios sujetos a obligaciones de servicio público. Estos cambios, que entraron en vigor el 1 de enero, introducen un nuevo sistema de abonos y actualizan las condiciones de los títulos multiviaje.

Renfe asegura que trasladó a la Junta de Castilla y León el 23 de diciembre la información sobre estas modificaciones para que los viajeros empadronados en la comunidad pudieran beneficiarse de los descuentos desde el primer día. De hecho, la operadora ferroviaria refiere que había venido aplicando de forma adicional el 25% de bonificación autonómica al nuevo Abono T10-30, al considerar que se trataba de una adaptación de los anteriores abonos, tal y como permite el convenio vigente entre ambas partes.

Sin embargo, este 7 de enero la Junta ha comunicado formalmente a Renfe, indican desde la operadora, que no debe aplicarse dicho descuento ni al Abono T10-30 ni al Pase Vía mientras no se tramite y firme una adenda al convenio actual. Según RENFE, este trámite podría no completarse, en el mejor de los casos, antes de principios del mes de marzo.

Renfe ha reiterado su disposición a activar de manera inmediata la bonificación del 25% en ambos títulos para evitar perjuicios a los usuarios, aunque ha señalado que respetará las indicaciones de la administración autonómica mientras no se formalice el acuerdo.

La compañía asegura que mantendrá una actuación “diligente y transparente” y que pondrá en marcha todas las medidas operativas y tecnológicas a su alcance para minimizar el impacto de esta situación en las personas viajeras, dentro de los plazos marcados por la Administración General del Estado y la Junta de Castilla y León.