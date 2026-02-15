La Junta pone en marcha la VIII edición del programa “Empresa familiar en las aulas”

La Junta de Castilla y León y la asociación Empresa Familiar de Castilla y León han puesto en marcha una edición más del programa “Empresa familiar en las aulas” para dar a conocer el trabajo de estas entidades y la importancia de las mismas en la región.

En Salamanca se impartirán estas charlas en diferentes centros educativos para alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato y llegarán a más de 1.600 en el conjunto de Castilla y León.

De este modo, en el programa se realizarán diferentes ponencias consensuadas con los colegios e institutos, para después visitar las instalaciones de las diferentes empresas.

Esta iniciativa ya ha dado comienzo en el pasado mes de diciembre para que los estudiantes conozcan de primera mano todo tipo de compañías y, por supuesto, dar ideas de cara al futuro.