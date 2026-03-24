La Junta pone el marcha el XI Campus de Energía Eléctrica de Castilla y León para estudiantes de FP y universitarios de los últimos dos años

La Junta pone el marcha el XI Campus de Energía Eléctrica de Castilla y León, dirigido a estudiantes universitarios de los últimos dos años procedentes de las universidades de Burgos, León, Salamanca, Valladolid, Católica ‘Santa Teresa de Jesús’ de Ávila, Pontificia de Salamanca, IE de Segovia, Isabel I de Burgos y Europea ‘Miguel de Cervantes’ de Valladolid, así como a todos los alumnos de Ciclos Formativos de Grado Superior (FP) de Castilla y León. También podrán participar estudiantes o egresados de los últimos dos años procedentes de centros de FP (grado superior) del resto de España; como novedad, se abre la inscripción a estudiantes internacionales.

El Campus se celebrará en León del 29 de junio al 3 de julio con un total de 40 horas teóricas que se desarrollarán en el Aula Magna de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas de la Universidad de León; una actividad educativa centrada en la energía, principalmente eléctrica, que permite conocer diferentes cuestiones teóricas y prácticas relativas al sector energético, distintas fuentes de energías renovables y sus aplicaciones.

Entre los principales temas a tratar, según fuentes de la Junta, tendrán particular importancia, en el contexto de la situación en Oriente Próximo, las ponencias sobre geoestrategia de la energía, dedicando también horas lectivas a las aplicaciones de la inteligencia artificial en el sector eléctrico, a los novedosos proyectos energéticos en la Comunidad, y a las oportunidades laborales en el sector. Para complementar la parte de conferencias, se realizarán además visitas técnicas a instalaciones relacionadas con la energía dentro de Castilla y León.

Como en otras ediciones, la formación correrá a cargo de una veintena de expertos, entre los que se encuentran profesionales de la Dirección General de Energía y Minas y del EREN, de Red Eléctrica, docentes de distintas universidades y del Instituto Español de Estudios Estratégicos, así como de empresas que están trabajando actualmente en el sector.

La inscripción podrá realizarse desde el 6 de abril hasta el 19 de junio a través de un formulario online disponible en el siguiente enlace; se contará con un máximo de aforo para la participación de 80 estudiantes.

Castilla y León puso en servicio en 2025 un total de 2.456 nuevos megavatios (MW) de energía solar fotovoltaica y eólica, lo que supone un aumento del 16,3 % de la potencia renovable instalada y cerró el pasado año siendo la comunidad autónoma con mayor generación renovable de España, con una cuota del 18,2 % del total nacional.