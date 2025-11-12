La Junta presenta un presupuesto de 1.524 Millones: la inversión social de Castilla y León crece un 41% desde 2021

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, presentó hoy ante la Comisión de Economía y Hacienda las líneas estratégicas de su Consejería, integradas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026. La Consejería contará con una cuantía global de 1.524 millones de euros, lo que representa un incremento del 11,4 %, superando en más de 155 millones de euros las cuentas anteriores. Este notable aumento constata que el gasto social es la prioridad del Ejecutivo autonómico, dedicando más de 8 de cada 10 euros de su presupuesto a las consejerías de este ámbito. Blanco aseguró que estas cuentas buscan consolidar un modelo innovador de Servicios Sociales moderno, cercano a las familias y personas, y comprometido con la lucha contra las desigualdades.

El refuerzo del sistema de cuidados y asistencial a las personas dependientes constituye la línea estratégica con mayor dotación, alcanzando los 1.006 millones de euros, un incremento del 12,8 % respecto al ejercicio anterior. Esta inversión significa destinar casi 3 millones de euros al día para atender a las personas en situación de dependencia, un compromiso que ha situado a Castilla y León como la comunidad con el mejor sistema de dependencia de España, según el Observatorio de la Dependencia. Dentro de este ámbito, se duplica el presupuesto para programas clave de atención en el propio hogar como 'A gusto en casa', que triplica su presupuesto hasta los 12 millones de euros, y se refuerzan iniciativas como la Teleasistencia, cuya dotación para 2026 es de 15,2 millones de euros, un 270 % más que en 2021. Además, se invertirán 159 millones de euros en modernizar centros de atención y se destinarán 10 millones para mejorar la accesibilidad en los hogares de personas mayores.

El apoyo prioritario a las familias es otro pilar fundamental, con una dotación total de 179,21 millones de euros. La inversión en ayudas directas a las familias se dispara a 76,37 millones de euros, una cifra que casi se ha quintuplicado desde el comienzo de la legislatura. Destaca el 'Bono Nacimiento', que con 20 millones de euros duplica su cuantía máxima a 5.000 euros por hijo, y el 'Bono Concilia' para hijos de 0 a 3 años, dotado con 11 millones. La Junta también ha creado el nuevo 'Bono Infantil' de 200 euros para actividades de ocio y formación de niños de 4 a 12 años, con un presupuesto de 16 millones de euros. Paralelamente, la protección a la infancia crece con 81,19 millones de euros, mientras que se invierten 21,6 millones en programas para la juventud, incluyendo la rehabilitación de albergues y residencias juveniles.

En la lucha por la igualdad de oportunidades y contra la violencia machista, la Consejería incrementa el presupuesto para apoyar y proteger a la mujer en un 44 % hasta los 21,41 millones de euros. Se enfatiza la integración laboral, con un aumento del 212 % en el presupuesto para formación y empleo de mujeres (5,2 millones), y se incluyen a mujeres mayores de 50 años en las ayudas para fomento de la contratación en sectores de baja representación. Asimismo, la Red de Atención frente a la violencia machista incrementa su presupuesto de 4,1 a 6,2 millones de euros, y se garantiza la plena implantación del servicio 'Atiendo' contra las agresiones sexuales con 1,8 millones, utilizando inteligencia artificial para optimizar la respuesta.

Finalmente, la cooperación con las entidades locales y la atención a los colectivos más vulnerables también reciben un impulso significativo. El nuevo Acuerdo Marco de colaboración con las corporaciones locales se financiará con 188,6 millones de euros, un 38,6 % más que al inicio de la legislatura, fortaleciendo la ayuda a domicilio y la atención social básica. La lucha contra la pobreza y la exclusión social se eleva a 291,1 millones de euros, de los cuales 212,4 millones se dirigen a la Red de Protección para las familias más vulnerables. El presupuesto para personas con discapacidad alcanza los 227,8 millones de euros, asegurando la atención temprana sin lista de espera y apostando por itinerarios de inserción sociolaboral y la extensión de la figura del asistente personal.