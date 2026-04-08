La Junta prolonga la alerta de polvo sahariano hasta el viernes

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha activado un aviso preventivo en todo el territorio de Castilla y León ante la llegada de una masa de aire procedente del norte de África. Este fenómeno, que comenzó a manifestarse el pasado lunes, traerá consigo elevadas concentraciones de partículas de polvo en suspensión que afectarán a la calidad del aire de la comunidad de forma persistente durante toda la semana laboral.

Ante esta situación, las autoridades han solicitado a la ciudadanía evitar cualquier quema de restos vegetales al aire libre para no empeorar la situación atmosférica. Asimismo, se aconseja a la población general, y especialmente a los grupos de riesgo, reducir las actividades que impliquen un gran esfuerzo físico en el exterior. Dado que la densidad del polvo puede fluctuar dependiendo de la hora del día, se recomienda consultar los niveles de calidad del aire en tiempo real antes de realizar planes fuera de casa.

Los expertos advierten que las personas con asma o enfermedades respiratorias crónicas deben ser rigurosas con su medicación habitual. Por su parte, quienes padecen patologías cardíacas deben prestar especial atención a síntomas como fatiga inusual, palpitaciones o dificultades para respirar, ante los cuales se recomienda reducir la exposición y buscar asesoramiento médico si fuera necesario.