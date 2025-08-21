La Junta prosigue con la tramitación del expediente para equipar la nueva residencia para menores protegidos ‘Los Molinos’ de Salamanca

La Junta de Castilla y León ha aprobado una partida de 449.733 euros para equipar la nueva residencia de menores "Los Molinos", que se espera esté terminada antes de que acabe el año. Con una inversión total de 5,5 millones de euros, este centro se convertirá en un hogar moderno y funcional para 32 menores en situación de desamparo, reemplazando las instalaciones actuales.

Un diseño pensado para el bienestar de los menores

La nueva residencia ha sido concebida bajo el sistema de unidades de convivencia, cada una con capacidad para ocho menores. El objetivo de este diseño es crear un ambiente lo más parecido a un hogar, fomentando así su desarrollo personal en un entorno acogedor. El equipamiento que se adquirirá, con fondos Next Generation-EU, se elegirá para que los espacios sean luminosos, tranquilos y seguros, con muebles modernos y duraderos adaptados a las edades de los residentes.

El edificio se compone de tres módulos. El primero albergará una unidad de primera acogida para cuatro menores, pensada para estancias cortas. Los otros dos módulos estarán dedicados a las cuatro unidades de convivencia principales, cada una con dormitorios individuales y dobles, todos con acceso a zonas exteriores. La construcción cuenta también con un dormitorio individual completamente accesible con baño propio.

Espacios al aire libre y sostenibilidad

El exterior del centro contará con jardines y una pista deportiva a la que los menores podrán acceder directamente desde sus unidades. El edificio ha sido diseñado para ser plenamente eficiente y sostenible, obteniendo la máxima calificación energética (A).

Con la finalización de esta obra, la nueva residencia "Los Molinos" ofrecerá un entorno moderno y seguro, mejorando significativamente la calidad de vida de los menores que allí residan.