La Junta reconocerá a la Policía Local de Salamanca con la Medalla de Oro al Mérito Policial

La Policía Local de Salamanca será una de las protagonistas en la Gala de entrega de las Medallas al Mérito Policial de Castilla y León, que se celebrará el próximo 21 de noviembre en el Auditorio Ciudad de León. La Junta ha concedido a este cuerpo la Medalla de Oro, en reconocimiento a su destacada participación en las labores de apoyo y coordinación durante las graves inundaciones provocadas por la DANA de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana, así como por su trayectoria de servicio en beneficio de la comunidad.

En total, la Junta de Castilla y León entregará casi un centenar de medallas a efectivos de 29 cuerpos policiales de la Comunidad, junto con tres unidades propias de los cuerpos de León, Salamanca y Palencia. Además, se concederán Menciones Honoríficas a los nueve cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana que colaboraron con los más de 200 agentes castellanos y leoneses desplazados a la zona afectada.

Reconocimiento a la Policía Local de Salamanca

La Medalla de Oro otorgada a la Policía Local de Salamanca pone en valor su espíritu de servicio, profesionalidad y cooperación interterritorial, al participar activamente en el operativo desplegado tras las inundaciones, donde prestaron apoyo a los municipios valencianos más afectados.

Además, el cuerpo salmantino vuelve a destacar este año por su innovación y compromiso social, ya que la Junta ha premiado también con Medalla de Plata al Proyecto VIOCAN, una iniciativa pionera impulsada por la Policía Local de Salamanca para la atención y protección de víctimas de violencia de género. Este programa ha sido reconocido por su carácter integral y su impacto positivo en la seguridad y acompañamiento a las víctimas.

Un acto para reconocer la entrega y la vocación de servicio

Durante el acto de entrega, presidido por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, se homenajeará también a agentes de distintos puntos de la Comunidad por actuaciones de especial mérito, desde rescates en situaciones de riesgo vital hasta maniobras de reanimación que salvaron vidas.

En la categoría de plata se reconocerán cerca de un centenar de actuaciones individuales y colectivas que han contribuido a la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía, incluyendo rescates, intervenciones ante intentos autolíticos, investigaciones de delitos y actuaciones fuera de servicio en las que los agentes evitaron agresiones o robos.

Un año récord de candidaturas

La Agencia de Protección Civil y Emergencias ha recibido en esta edición el mayor número de propuestas de concesión desde la creación de estas distinciones, lo que refleja —según la Junta— el “creciente reconocimiento al papel esencial de las Policías Locales como primer eslabón en la cadena de seguridad y auxilio ciudadano”.

Junto a la entrega de medallas, el acto del 21 de noviembre incluirá también la graduación de la 47ª promoción de Policías Locales de Castilla y León, integrada por 161 nuevos agentes de 35 municipios, entre ellos Salamanca.