La Junta refuerza en Salamanca la formación de familias para mejorar el éxito educativo

La Junta de Castilla y León ha subrayado el papel decisivo de las familias en la calidad del sistema educativo y, en Salamanca, esta colaboración se ha visto reforzada durante el curso 2024-2025 a través de distintos planes de formación. La Consejería de Educación ha impulsado actividades dirigidas a padres y madres en áreas de gran interés actual, como el uso responsable del teléfono móvil o el cuidado del bienestar emocional, con sesiones tanto presenciales como online.

En el marco del Plan de Seguridad y Confianza Digital, 636 centros educativos de la Comunidad se han vinculado a estas iniciativas, con la participación de 8.205 progenitores. En Salamanca, la implicación de las familias ha sido clave para consolidar una red de apoyo en la educación de los más jóvenes.

De cara al próximo curso 2025-2026, la Junta ampliará la oferta de temáticas, fomentando la participación activa de las familias en la vida escolar y reforzando la difusión de programas educativos. Además, se destinarán 120.000 euros para subvenciones a las asociaciones de madres y padres y otros 50.000 euros a Confederaciones y Federaciones de Ampas, con el objetivo de impulsar nuevas iniciativas formativas en la provincia.