La Junta refuerza el servicio de Farmacia del Hospital de Salamanca con nuevos equipos para el control y eficiencia de medicamentos

El Servicio de Farmacia del hospital de Salamanca recibirá una importante ampliación de equipamiento con cargo al programa de fondos de sostenibilidad Farmacia FARMA 3. El contrato tiene como objetivo principal introducir una herramienta avanzada para el control de la utilización de medicamentos, facilitando la obtención de información precisa sobre su uso dentro del centro.

Este refuerzo tecnológico busca incrementar notablemente la eficiencia en la gestión de stock de fármacos.

La nueva herramienta permitirá optimizar la reposición y el mantenimiento de las existencias, asegurando que los medicamentos correctos estén disponibles en el momento preciso.

Además, la inversión garantiza la continuidad operativa y la interoperabilidad con los sistemas existentes, aumentando la eficiencia del modelo de dispensación automatizada del hospital.

En conjunto, el proyecto se enfoca en mejorar la seguridad y la trazabilidad de los tratamientos farmacológicos, integrándose en el esfuerzo general por modernizar y hacer más sostenible la atención farmacéutica.