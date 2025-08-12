La Junta regala el Carné Joven Europeo, además de experiencias multiaventura a los 100 primeros que lo soliciten

Con motivo del Día Internacional de la Juventud, la Junta de Castilla y León ha anunciado que el Carné Joven Europeo será gratuito para quienes lo soliciten hoy, 12 de agosto, o mañana, 13 de agosto. La medida, impulsada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, busca acercar a los jóvenes a la vida cultural y deportiva, fomentar el turismo juvenil sostenible y promover un ocio responsable.

La directora general del Instituto de la Juventud, Estela López, hizo el anuncio durante su visita al parque de aventuras El Amogable (Navaleno, Soria), donde se desarrolla un campamento de la entidad Ymca para menores de 11 a 13 años. Este espacio, adaptado a personas con movilidad reducida, forma parte de la Fundación Patrimonio Natural y es un referente en actividades multiaventura. Solo este verano, Castilla y León ha acogido 3.252 campamentos privados con más de 222.000 participantes.

El Carné Joven podrá tramitarse de 9 a 14 horas en las secciones de Juventud de cada provincia. Los 100 primeros solicitantes recibirán una experiencia gratuita, que puede incluir estancias en albergues, actividades multiaventura, entradas para escape rooms, monólogos, teatro, kayak o rocódromo.

Además, López presentó la campaña multimedia Yo elijo Castilla y León, protagonizada por jóvenes que muestran las oportunidades de la Comunidad, y destacó la creatividad, compromiso y valentía de esta generación. “El Día Internacional de la Juventud es una ocasión para reflexionar sobre su papel en la construcción de una sociedad más justa”, subrayó.