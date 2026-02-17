La Junta retira el INUNCYL en Salamanca después del episodio de lluvias

El Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (INUNCYL) ha quedado desactivado en la provincia de Salamanca tras la mejora de la situación meteorológica y la bajada de los caudales en los principales ríos.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta sigue en contacto permanente con la Agencia Estatal de Meteorología y con la Confederación Hidrográfica del Duero. Este último organismo mantiene en niveles de alerta o alarma más de una treintena de estaciones de aforo repartidas por distintos puntos de la cuenca del Duero.

Desde el inicio del episodio de lluvias intensas, el pasado 22 de enero, el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha gestionado más de 460 avisos relacionados con precipitaciones abundantes y crecidas de ríos.

Recomendaciones

Aunque en Salamanca la situación se ha normalizado, las autoridades insisten en mantener la prudencia. Se recomienda no acercarse a las riberas ni a los cauces, extremar la precaución al cruzar puentes y evitar pasos subterráneos o zonas próximas a corrientes de agua. En ningún caso se debe atravesar con vehículos torrentes o arroyos.

Ante la previsión de rachas fuertes de viento, también es aconsejable retirar de balcones y ventanas cualquier objeto que pueda caer a la vía pública, como macetas o mobiliario ligero. En la calle, conviene evitar zonas próximas a andamios, vallas publicitarias o edificios en obras.

En carretera, se pide especial atención a las rachas súbitas, sobre todo al adelantar vehículos pesados o al circular por túneles.