La Junta subvencionará la contratación de jóvenes con hasta el 75% del salario

La Junta de Castilla y León pondrá en marcha la próxima semana una nueva convocatoria del programa FORCAREM, una iniciativa con la que busca facilitar la inserción laboral de jóvenes recién titulados en empresas de la Comunidad.

El programa contará con una dotación de 8 millones de euros y tiene como principal objetivo impulsar el empleo juvenil, favoreciendo al mismo tiempo la fijación de población joven en el territorio y la mejora de la competitividad del tejido productivo.

Las ayudas cubrirán el 75% de los costes salariales de la contratación, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social, con un máximo de 2.905 euros mensuales por contrato, pudiendo alcanzar hasta 34.860 euros por un año de duración.

Podrán beneficiarse jóvenes titulados universitarios, de máster o de Formación Profesional de grado medio o superior, que hayan finalizado sus estudios en los últimos tres años, estén en situación de desempleo e inscritos como demandantes en el servicio público de empleo autonómico.

Los contratos deberán realizarse en la modalidad de formación para la obtención de práctica profesional, lo que permitirá a los jóvenes adquirir experiencia laboral remunerada acorde a su formación, mientras las empresas incorporan personal cualificado adaptado a sus necesidades.

Podrán solicitar estas ayudas pymes, autónomos, entidades sin ánimo de lucro y entidades sin personalidad jurídica con centro de trabajo en Castilla y León. El plazo de solicitud se abrirá el 27 de abril de 2026 y se extenderá hasta el 30 de septiembre de ese mismo año, aunque se subvencionarán contratos formalizados desde el 1 de noviembre de 2025.