La Junta trabaja en convertir a la iglesia de San Polo en Bien de Interés Cultural

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León trabaja en la declaración de la iglesia de San Polo, una de las más antiguas de Salamanca, como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, según consta en el Bocyl de este viernes, 9 de enero. Cualquier persona que quiera alegar "cuanto estime conveniente" sobre dicha declaración podrá hacerlo en el plazo de un mes desde este sábado.

La iglesia de San Polo tiene su origen en el siglo XII. Comenzó como un templo románico de ladrillo de tres naves con triple cabecera, pero, con el paso de los años, ha sufrido diversas modificaciones. En 1529 se construyó una torre y se realizó la fachada oeste con una treintena de esculturas. En el siglo XIX entró en decadencia y actualmente sus ruinas se encuentran dentro de la manzana donde se ubica el Hotel San Polo, abierto desde 1994.

El Ayuntamiento de Salamanca, en el marco de la campaña 'Salvemos un monumento cada año', acometió las obras de adecuación del templo a principios de la década de los 80. Se limpió y descombró el espacio, se consolidaron las estructuras que se mantenían en pie y se realizó una excavación arqueológica que permitio recuperar parte de la cabecera de la iglesia, siete tumbas y pavimentos, entre otros materiales.

A día de hoy, del monumento se mantienen los muros de la nave hasta la zona del crucero, incluida la fachada occidental gótica; el muro sur, con arquillos ciegos y una portada reconstruida con arco apuntado; y el arranque de los muros circulares de los ábsides románicos. El central es el de mayor tamaño.