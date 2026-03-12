La Justicia contará con 700 nuevas plazas, 200 de ellas para fiscales

El Gobierno aprobará este año una macroconvocatoria de 700 plazas para la carrera judicial y fiscal, entre ellas 200 nuevas plazas de fiscales, en lo que será la mayor oferta de empleo público en la historia de la Justicia española, según ha recogido Europa Press.

Bolaños ha explicado que el Ejecutivo impulsará una macroconvocatoria con 700 plazas en total, que se repartirán entre la carrera judicial y fiscal. En concreto, habrá 375 plazas para jueces por turno libre mediante oposición, 200 para fiscales también por turno libre y 125 del denominado cuarto turno, dirigidas a juristas de reconocida competencia con más de diez años de experiencia.

Según ha recogido Europa Press, el titular de Justicia ha subrayado que se trata del mayor número de plazas creado en un único año, y ha recordado que en las dos últimas décadas no se había superado la cifra de cien plazas anuales en este ámbito. Además, ha señalado que la creación de las 200 plazas de fiscales responde a una petición de la Fiscalía General del Estado y que el Gobierno la aprobará mediante real decreto.

Según Europa Press la fiscal general ha explicado que la medida supondrá un incremento del 7,1% en la plantilla, que pasará de 2.804 a 3.004 fiscales, una cifra inédita en los últimos veinte años. Asimismo, ha destacado que este aumento permitirá poner fin a la situación de expectativa de destino en la que se encuentran actualmente numerosos fiscales, al incrementarse las plazas disponibles dentro de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal.