La Justicia reconoce el derecho de los médicos y enfermeros de área de CyL al abono íntegro de permisos y vacaciones

Los médicos y enfermeros de área de Castilla y León tienen por fin reconocido el derecho al abono íntegro de las horas correspondientes a permisos, licencias y vacaciones. Así lo ha confirmado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ha fallado a favor de los sanitarios tras varios años de litigios judiciales.

AMEACyL ha hecho pública, a través de un comunicado de prensa, esta resolución que, según cuentan, no ha estado exenta de dificultades en su proceso al no existir “normativa específica que regule al personal de área”. Esto ha hecho que haya sido “especialmente complejo acreditar la intencionalidad de las gerencias”.

Esto, además, se suma a que el sistema sanitario de Castilla y León no cuenta con las herramientas necesarias que permiten conocer con exactitud las horas trabajadas. Según denuncian, “se utiliza un programa informático obsoleto que no facilita esta información, lo que supone una grave falta de transparencia impropia de una Administración Pública”.

Con estos condicionantes, los sanitarios han conseguido demostrar ante la justicia que los permisos no se estaban retribuyendo de manera correcta, una forma de gestión que lleva implementada varios años.

Ahora el TSJCyL les ha reconocido ese derecho a cobrar las horas trabajadas, pero no remuneradas.