La Justicia de Salamanca se enfrenta a una falta "grave" de personal: "Está provocando una sobrecarga insostenible para la plantilla"

CCOO Justicia de Salamanca ha denunciado ante el Ministerio de Justicia la "grave" falta de personal en el Tribunal de Instancia y Registro Civil de la ciudad: "Está provocando una sobrecarga insostenible para la plantilla y un deterioro creciente en el funcionamiento del servicio público de justicia".

Pese a los datos objetivos presentados por el sindicato y los informes de la Secretaría de Coordinación Provincial y la Secretaría del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, las solicitudes de refuerzo no han recibido respuesta desdes que fueron planteadas en el mes de enero. Esta situación ha sido puesta en conociminento de la Subdirección General de Acceso y Promoción del Personal al Servicio de la Administración de Justicia.

"Denunciamos que la falta de respuesta del Ministerio está dejando sin atender necesidades urgentes de personal en varios servicios judiciales", reitera el sindicato. Uno de los servicios más afectados es la Audiencia Provincial, que asume una carga de trabajo superior a la de otras audiencias con plantillas equivalentes. "Lo consideramos un agravio comparativo evidente", lamentan.

Otros servicios que no están funcionando con normalidad son el Registro Civil, que se enfrenta a una agenda saturada y a la retirada de efectivos "mientras penden peticiones de 2024"; y los servicios comunes de tramitación del área penal y civil.

CCOO lanza igualmente un mensaje a los trabajadores afectados por esta situación en pos de cuidar su salud laboral: "No recomendaremos al personal asumir sobrecargas que contravengan la norma para sostener la implantación de una reforma organizativa que no ha ido acompañada de un estudio real de las cargas de trabajo ni de los recursos necesarios".