El juzgado da la razón a una fisioterapeuta de Salamanca y la Gerencia de Servicios Sociales tendrá que indemnizarla

El Juzgado de los Social número 3 de Salamanca ha condenado a la Gerencia de Servicios Sociales a pagar 13.000 euros a una fisioterapeuta que cesó en su puesto de trabajo y no fue considerada como trabajadora indefinida no fija.

La trabajadora ejercía como fisioterapeuta en la residencia de San Juan de Sahagún con un contrato de interinidad a jornada completa desde octubre de 2015. El contrato indicaba que el puesto era para cumplir de forma temporal una plaza hasta que hubiera un proceso de selección o la amortización de esta.

Sin embargo, la fisioterapeuta siguió ocupando esa plaza hasta julio de 2023, puesto que los procesos selectivos para esa plaza no fueron convocados hasta 2021.

Dada la circunstancia, la trabajadora reclamaba una indemnización como indefinida no fija tras cesar el contrato, en vez de la temporal.

Así el juzgado ha considerado que el trabajador debe ser considerado como no indefinido no fijo cuando el periodo de contratación es inusual e injustificadamente largo. Además, la sentencia indica que la fisioterapeuta permanece en la plaza por el incumplimiento por parte de la Administración de organizar un proceso selectivo. De hecho, considera la acción de la Gerencia como “fraudulenta”.

La fisioterapeuta ha sido defendida por los servicios jurídicos de SATSE Salamanca, que ha valorado positivamente la decisión del juzgado y critica la gestión que se ha llevado a cabo por parte de la Gerencia de Servicios Sociales por mantener “en fraude de ley” contrataciones de fisioterapeutas y enfermeras en lugar “de convocar procesos selectivos”, apuntan desde el sindicato en un comunicado de prensa.