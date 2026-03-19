Laboris Helmántica forma a más de 100 personas y facilita su inserción laboral

El Ayuntamiento de Salamanca continúa fomentando la inserción laboral de personas con dificultades para acceder al mercado de trabajo a través del proyecto Laboris Helmántica. Así lo ha destacado la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, durante la entrega de diplomas de seis nuevas acciones formativas en las que participaron 64 personas. De ellas, 18 ya han conseguido empleo, mientras que el resto se encuentra en proceso de entrevistas con empresas de la ciudad.

Los cursos abarcan áreas como dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, asistencia personal, personal de venta en tienda y almacén, limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales, mantenimiento de edificios e instalaciones y operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas. Según Rodríguez, estas iniciativas no solo benefician directamente a los participantes, sino que también repercuten en la economía local, contribuyen a la modernización de barrios y ayudan a fijar población en Salamanca.

Desde su inicio, Laboris Helmántica ha desarrollado 11 acciones formativas, con un total de 116 personas formadas, 32 de las cuales ya han encontrado empleo. Además, otras 131 personas comenzarán próximamente cursos en áreas como administración, celador/a, camarera/o de pisos y atención sociosanitaria a personas dependientes. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1.538.965,57 euros, financiado en un 60% por el Fondo Social Europeo Plus y en un 40% por el Ayuntamiento de Salamanca.

Hasta diciembre de 2026 se convocarán seis nuevas acciones formativas adicionales, cada una con 15 becas remuneradas de 13,45 euros por día de asistencia, destinadas a cubrir gastos de transporte, formación y conciliación familiar. Para poder acceder a estas acciones formativas y a las ayudas económicas asociadas, los participantes deben cumplir varios requisitos: deberán tener plena capacidad de obrar, ser españoles, nacionales de algún país de la Unión Europea o extranjeros con autorización de residencia y trabajo, y estar empadronados en Salamanca, salvo aquellas personas procedentes del Centro de Inserción Social de Salamanca, que podrán participar acreditando arraigo en la ciudad. Además, es necesario estar inscritos como desempleados en cualquiera de las dos oficinas de empleo de la capital y pertenecer a colectivos con mayores dificultades para acceder al empleo, como personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, especialmente mujeres, personas con discapacidad igual o superior al 33%, o aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica, riesgo de pobreza o exclusión social, acreditada mediante informe de los Servicios Sociales.

El proyecto da preferencia a personas residentes en zonas específicas de la ciudad, como Trastormesina, Noroeste y la zona norte, aunque las plazas que no se cubran con solicitantes de estas áreas estarán abiertas al resto de barrios. Cada convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y las solicitudes deberán presentarse en el Registro General Municipal del Ayuntamiento de Salamanca o mediante las vías electrónicas previstas en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común.

Toda la información sobre cursos, requisitos y convocatorias está disponible en la página web del Ayuntamiento de Salamanca: Laboris Helmántica.