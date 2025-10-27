'Laboris Helmántica' inicia con éxito: seis de los primeros 25 participantes ya han encontrado empleo

El proyecto 'Laboris Helmántica' del Ayuntamiento de Salamanca ha registrado un inicio prometedor en su objetivo de facilitar la inserción laboral a personas con dificultades de acceso al mercado. Así lo ha anunciado hoy la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, durante la entrega de diplomas a los participantes de los primeros cursos. De las 25 personas (14 mujeres y 11 hombres) que finalizaron las tres primeras acciones formativas, seis ya han conseguido un puesto de trabajo, mientras que el resto se encuentra en fase de entrevistas con empresas salmantinas.

Los cursos iniciales concluidos correspondieron a las áreas de ‘Mantenimiento de edificios e instalaciones’, ‘Camarera/o de pisos’ y ‘Asistentes personales y personas de compañía’. El proyecto no se detiene aquí; actualmente hay otros 10 cursos en marcha o en proceso de selección de participantes, incluyendo segundas ediciones y nuevas especialidades como 'Operaciones auxiliares de albañilería', 'Limpieza de espacios abiertos' o 'Atención sociosanitaria'. El detalle de toda la programación se puede consultar en la página web municipal del Ayuntamiento de Salamanca.

El proyecto cuenta con un ambicioso presupuesto total de 1.538.965,57 euros, de los cuales el 60% proviene de ayudas del Fondo Social Europeo Plus, en el marco del Programa Éfeso, y el 40% restante es aportado directamente por el Ayuntamiento. Esta inversión permitirá que un total de 850 personas se beneficien de las diferentes acciones formativas hasta diciembre de 2026. Es importante destacar que cada curso ofrece 15 becas remuneradas por un importe de 13,45 euros por día de asistencia, diseñadas para compensar gastos de formación, transporte y conciliación familiar.

Para poder participar en las próximas convocatorias (a finales de año y durante 2026), los interesados deben ser personas desempleadas no ocupadas e inscritas en las Oficinas de Empleo de la capital, y estar empadronadas en Salamanca. El proyecto está enfocado en colectivos con mayores dificultades de inserción, tales como: personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años (especialmente mujeres), personas con discapacidad igual o superior al 33%, y personas en situación socioeconómica de vulnerabilidad.

Finalmente, el Ayuntamiento ha establecido una prioridad territorial en la selección, favoreciendo a solicitantes de zonas como la trastormesina (Buenos Aires, Tejares) y las zonas noroeste (Pizarrales) y norte (Garrido Norte). No obstante, la convocatoria está abierta a todos los barrios de la ciudad si las plazas no se cubren. Las bases y la documentación de cada acción formativa se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y las solicitudes deberán presentarse en el Registro General Municipal o por las vías legalmente previstas.