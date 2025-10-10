La lactancia materna o la Salud Mental ocupan las jornadas organizadas desde el CAUSA por parte de Enfermería

La semana sanitaria en Salamanca ha culminado con una intensa agenda de eventos que han reunido a profesionales, pacientes y autoridades de Sacyl, demostrando el firme compromiso de Castilla y León con la excelencia en los cuidados y la lucha contra el estigma en salud mental.

Desde el martes 7 hasta este viernes 10 de octubre, la ciudad ha sido el escenario de tres grandes citas que han puesto en valor el trabajo de la enfermería y los servicios especializados del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA).

El pasado martes 7 de octubre, el Colegio y Hospedería Arzobispo Fonseca acogió las III Jornadas BPSO® Castilla y León en el CAUSA. Salamanca 2025. El evento se consolidó como un punto de encuentro para más de 140 profesionales de Sacyl a nivel regional. La inauguración contó con la participación del Consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y la Gerente del CAUSA, Carmen Rodríguez Pajares. A lo largo del día, las ponencias reflejaron el compromiso de la enfermería de Castilla y León con la excelencia, compartiendo conocimientos y resultados sobre temas cruciales como la prevención de lesiones por presión, la salud materno-infantil y la implantación de guías de buenas prácticas clínicas (BPSO).

Los testimonios y proyectos presentados evidenciaron que la enfermería regional no solo se adapta a los cambios, sino que lidera la transformación del sistema sanitario desde el rigor científico y una visión centrada en la persona.

Jornada Lactancia Materna en el CAUSA | Comunicación Hospital de Salamanca

La semana continuó el jueves 9 de octubre, en el marco de la Semana Regional de la Lactancia Materna, con la Jornada Salmantina sobre Lactancia Materna en el Centro de Salud de San Juan. Organizada por el Comité de Lactancia Materna del Área de Salud de Salamanca, la jornada permitió a los asistentes compartir experiencias, consejos sobre alimentación complementaria y analizar la vital importancia de la lactancia en la salud de los bebés, también en el marco de las guías BPSO.

El broche de oro de esta intensa semana se ha puesto este viernes, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental. El Hospital Universitario de Salamanca celebró la I Jornada de Visibilización Salud Mental CAUSA 2025. Este encuentro, que contó con la participación de la Directora de Enfermería del CAUSA, Verónica Sánchez, se centró en la lucha contra el estigma, reuniendo a profesionales del servicio de Psiquiatría y Salud Mental con pacientes para compartir vivencias y poner en valor los distintos programas asistenciales.

Además del foro de debate, el hall principal del hospital albergó una exposición de obras artísticas y manuales realizadas por los propios usuarios. La jornada concluyó con la lectura de un manifiesto y una foto grupal, reforzando el mensaje de apoyo y visibilidad para la salud mental en Salamanca y Castilla y León.