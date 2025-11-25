Lágrimas de emoción y felicidad a la espera de construir nuevos recuerdos con la primera entrega de viviendas protegidas en alquiler en la calle Maragatería

El Ayuntamiento de Salamanca vuelve a cumplir con sus promesas y entrega las primeras llaves a algunos de los futuros propietarios que residirán en estas 42 viviendas protegidas en alquiler en la calle Maragatería, integradas en el barrio de Capuchinos.

Los inquilinos, mayoritariamente personas mayores, han recibido con una gran emoción la noticia de haber sido uno de los seleccionados para disfrutar de una vivienda propia, así como de la entrega de estas llaves, la mayoría arropados por familiares.

El edificio, con un gran terreno para el disfrute de las zonas comunes, está compuesto por 48 viviendas, 48 trasteros y 52 plazas de garaje con una inversión, según ha desgranado el alcalde, de cinco millones cien mil euros, financiados por fondos europeos Next Generation gracias al convenio con la Junta de Castilla y León y el Ministerio. Todas las viviendas son muy similares por dentro con espacios que rondan los 55-61 metros y con alquileres entre los 315 y 350 euros.

Carbayo ha destacado que este edificio es muy similar al de Victoria Adrados y que son “viviendas accesibles con las que damos satisfacción a una demanda, sobre todo de las personas mayores, pero también de personas jóvenes con problemas de movilidad reducida”.

Instantes previos a hacer entrega de las llaves, el alcalde ha manifestado que se trata de “un buen regalo de Navidad”. Un regalo que desde luego ha sido “muy deseado” entre los afortunados. Ramona es una de las personas que en la mañana de este 25 de noviembre ya tiene en sus manos uno de los llaveros que han sido entregados por el propio alcalde de la ciudad. Su rostro radiaba alegría, a la par que nerviosismo y lágrimas de emoción. Arropada por sus familiares, hijos y hermanos, manifestaba que “tengo mucha ilusión. Con 75 años este es el primer inicio de la vejez”.

Ramona junto a su familia recogiendo la entrega de llaves de esta promoción de viviendas de alquiler protegido en la calle Maragatería | Andrea Mateos

María, madre de una joven con discapacidad y futura propietaria de una de estas viviendas expresaba que la noticia la han recibido “con mucha alegría”, aseverando que “mi hija tiene una discapacidad y cumplía con los requisitos por el problema que tiene y por los ingresos. Ella vive conmigo, tienen 35 años y gracias a esta vivienda puede independizarse”. Asimismo, reconoce que es “un gran regalo de Navidad”.

Otra pareja de ancianos reconocía que “estamos muy contentos porque estábamos de alquiler, pero con el acceso a esta vivienda mucho mejor. Los pisos están muy bien”.

El edificio también cuenta con un local para usos dotacionales que el Ayuntamiento cederá a la Fundación AVIVA para que desarrolle las actividades propias de sus fines y, a mayores, contará con un patio ajardinado con zonas comunes y una zona de lavandería para que se puedan establecer lazos comunes de convivencia.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, entrega las llaves de la nueva promoción de viviendas protegidas en alquiler en Capuchinos | Andera Mateos

Carlos García Carbayo también ha dado unas pinceladas del próximo proyecto que es un edificio de 33 viviendas en el túnel de la televisión que va a contar con unas 222 plazas de aparcamiento, en una zona tensionada. Durante el segundo semestre del próximo año es cuando se prevé que se inicie la construcción de estas viviendas.

Próximamente también se hará entrega de las llaves de otras 55 viviendas de alquiler protegido en el barrio de Pizarrales, para las que se han presentado unas 800 solicitudes que pasarán por un proceso de selección para ver quienes son las personas que cumplen con los requisitos que se piden y que finalmente podrán disfrutar de un nuevo hogar.

El alcalde también ha hecho hincapié en que “necesitamos viviendas accesibles y colaborativas que tengan espacios comunes para convivir”. Para ello ha señalado que han pedido al Ministerio de Defensa la cesión del solar que hay en la calle Víctimas del Terrorismo. Una petición, de la que aseguran “no hemos recibido respuesta”. Además, también ha notificado que el 36% de las 326 viviendas que tiene el Ayuntamiento de Salamanca como parque de viviendas de alquiler protegido han sido reservadas con carácter exclusivo o preferente para los jóvenes.