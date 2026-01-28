LaLiga ofrece 50 euros por denunciar el fútbol pirata en bares

LaLiga dará un nuevo impulso a su lucha contra la piratería audiovisual en establecimientos del sector HORECA mediante el refuerzo de su Canal de Denuncias y la puesta en marcha de un plan de gratificación económica para los ciudadanos que colaboren en la detección de emisiones ilegales de fútbol en bares y locales similares.

La patronal de los clubes profesionales ha anunciado que aquellas personas que realicen una denuncia válida y efectiva a través de su plataforma podrán recibir 50 euros como agradecimiento, una vez superado el correspondiente proceso de validación. El objetivo, según subraya LaLiga, es doble: proteger a los establecimientos que cumplen la normativa y facilitar la colaboración ciudadana en la defensa de los derechos audiovisuales.

El organismo presidido por Javier Tebas recuerda que identificar una retransmisión fraudulenta es sencillo y puede hacerse en apenas unos segundos. Basta con comprobar si durante la emisión aparece en la esquina de la pantalla una letra ‘B’ —en el caso de bares— o una ‘A’ —en casas de apuestas—. Si no figura ninguna de estas marcas, el local no está autorizado y la emisión es ilegal.

Ante esta situación, cualquier persona puede acceder al Canal de Denuncias ‘LALIGA BARES’, disponible en www.laligabares.com/denuncias, completar un breve formulario y adjuntar imágenes que acrediten la emisión. LaLiga destaca que el proceso es rápido, intuitivo y totalmente confidencial. Tras recibir la denuncia, sus equipos técnicos analizan la información y, si se cumplen los requisitos establecidos, se activa el procedimiento de control y, en su caso, la gratificación económica.

La entidad recalca que el canal está diseñado para proteger al denunciante y que todas las comunicaciones se tratan bajo estrictos criterios técnicos y objetivos. Asimismo, aclara que también es posible presentar denuncias anónimas sin optar a la gratificación y que los 50 euros solo se conceden cuando la denuncia resulta efectiva, dentro de una política regulada y transparente.