Lanzan un curso gratuito para seguir los eclipses totales de 2026 y 2027 y el eclipse anular de 2028

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes lanza un curso gratuito para seguir los eclipses totales de 2026 y 2027 y el eclipse anular de 2028 que serán visibles desde España.

Con el nombre ‘El Sol y el trío de eclipses 2026-2027-2028’, la formación para hacer un seguimiento seguro profundizará en el conocimiento del Sol y sus fenómenos más fascinantes y ayudará a comprender la dinámica del sistema Sol-Tierra-Luna de manera práctica e intuitiva. Ofrecerá también indicaciones para aprender a observar los eclipses de forma segura y transmitirlo al alumnado. Además, explorará la dimensión histórica y cultural de los eclipses a lo largo de la historia de la humanidad y ayudará a prepararse para estos próximos eclipses.

Aunque el curso, que se desarrollará del 5 de mayo al 12 de junio, está pensando principalmente para profesionales del ámbito educativo, cualquier persona que esté interesada en la astronomía podrá participar inscribiéndose hasta el 23 de mayo a través de la pestaña habilitada en la web del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF).

Al superar las actividades evaluables, los participantes recibirán una insignia digital acreditativa, almacenable en la mochila ‘Insignias INTEF’, que certifica la adquisición de los conocimientos y competencias del curso.

La formación se estructura en cinco semanas con un módulo introductorio y cuatro temáticos, de aproximadamente 30 horas, con píldoras de vídeo con conceptos teóricos y prácticos, así como talleres y propuestas de actividades diseñadas para distintos niveles educativos, desde educación Primaria hasta Bachillerato.

El eclipse total de Sol de agosto de 2026 cruzará la península ibérica de oeste a este; el total de 2027 será visible en el extremo sur de España durante varios minutos, y el anular de 2028 completará este trío único. Estos eclipses serán, además, visibles como parciales desde toda la geografía española.