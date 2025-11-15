Lanzan la primera guía para abordar la diabetes en el embarazo e integrarla en la atención prenatal

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado este viernes las primeras directrices mundiales para el manejo de la diabetes durante el embarazo, una condición que afecta a una de cada seis mujeres encintas, es decir, a 21 millones de mujeres anualmente en todo el mundo.

Las nuevas recomendaciones, publicadas coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes 2025, cuyo lema es 'La diabetes en las distintas etapas de la vida', buscan ofrecer una hoja de ruta esencial para prevenir las graves complicaciones asociadas a esta enfermedad en gestación.

Las directrices de la OMS hacen hincapié en la necesidad de integrar la atención de la diabetes en los servicios prenatales de rutina y de asegurar el acceso equitativo a medicamentos y tecnologías esenciales, especialmente en los países de ingresos bajos y medios, donde la carga de la enfermedad es mayor y los recursos son limitados.

"La OMS cuenta desde hace tiempo con directrices sobre diabetes y sobre el embarazo, pero esta es la primera vez que publicamos un estándar de atención específico para el manejo de la diabetes durante el embarazo", afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La OMS advierte que la diabetes no gestionada durante el embarazo aumenta significativamente el riesgo de afecciones potencialmente mortales como la preeclampsia y la muerte fetal; lesiones durante el parto; y consecuencias a largo plazo para la madre y el niño, elevando el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades cardiometabólicas a lo largo de la vida.

El documento incluye 27 recomendaciones clave centradas en la atención individualizada y basada en la evidencia:

Asesoramiento: Orientación personalizada sobre dieta, actividad física y objetivos de glucemia.

Monitoreo Óptimo: Control regular de la glucemia, tanto en consultas médicas como en casa.

Tratamiento Personalizado: Pautas específicas de medicación para la diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional cuando se requiere farmacoterapia.

Atención Multidisciplinaria: Necesaria para mujeres con diabetes preexistente.

La publicación de la guía en el marco del Día Mundial de la Diabetes subraya la urgencia de abordar esta enfermedad, que ya afecta a más de 800 millones de personas en todo el mundo.

La campaña de este año, con su enfoque en el ciclo vital, pide medidas para garantizar que nadie se quede atrás –desde niños hasta adultos mayores– y subalta la importancia de un enfoque integral para la prevención y el control de la diabetes, considerada una de las principales causas de cardiopatías, insuficiencia renal y ceguera.