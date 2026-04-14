Una larga noche para los servicios de limpieza tras el Lunes de Aguas

La gran fiesta del Lunes de Aguas ha terminado con los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Salamanca trabajando a destajo para tenerlo todo limpio a primera hora de este martes. Durante toda la noche los trabajadores se han afanado en retirar hasta 11.500 kilos de basura que san quedado en el entorno de Puente Romano, según los datos del Ayuntamiento de la ciudad.

La gran fiesta, que se prolongó hasta bien entrada la noche, dejó numerosas bolsas y residuos junto al río. Los jóvenes disfrutaron de la fiesta, pero olvidaron recoger su basura y ha sido el trabajo de los operarios el que ha hecho que esta mañana a primera hora allí no quedara ni un envase.

Limpieza del Puente Romano tras el lunes de Aguas (1)

El Ayuntamiento de Salamanca ha reforzado los servicios de limpieza como cada año, ya que a pesar de que se instalan contenedores en la zona, todos los años la fiesta termina con la basura acumulándose en todos los rincones de la zona.