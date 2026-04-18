‘Láser Run’ reúne a más de un centenar de participantes en Salamanca en su primera edición

La primera jornada de ‘Descubre Láser Run’ ha sido un éxito de participación, y es que unos 120 niños y jóvenes en edad escolar han participado en esta actividad que organizaba conjuntamente el Ayuntamiento de Salamanca, la Escuela de Triatlón Salmantina y la Federación Española de Pentatlón Moderno.

Esta iniciativa tiene como principal objetivo acercar a todos los niños y niñas de la ciudad el deporte, realizándose, además, de manera combinada con prácticas a pie como de tiro de presión con pistolas láser deportivas.

‘Descubre Láser Run’ ha integrado dentro de sus actividades el pentatlón moderno, con algunos tramos que primero se recorren a pie y entre medias se realizan pausas en las zonas de tiro con las dianas electrónicas.

El Ayuntamiento de Salamanca ha destacado, además, que todas las pistolas que se han utilizado durante esta actividad lúdico-deportiva están perfectamente homologadas, sin proyectiles que puedan poner en riesgo la integridad de las personas del lugar.

Tras el éxito que ha tenido esta primera edición celebrada en el céntrico parque de La Alamedilla, se espera que se siga realizando este evento aumentando en próximas convocatorias el número de participantes.