Lectura, cuentacuentos y creatividad en el parque de los Jesuitas hasta el 29 de agosto

El Ayuntamiento de Salamanca continúa apostando por la lectura en familia con el desarrollo del programa socioeducativo ‘Al aire libro’, que se está llevando a cabo durante el mes de agosto en el parque de los Jesuitas. Esta iniciativa busca fomentar el vínculo entre la lectura y la vida familiar en espacios públicos, acercando los libros a niños y niñas desde la primera infancia.

El concejal de Educación, Luis Sánchez, ha acompañado esta mañana a las familias participantes y ha destacado el éxito de convocatoria que ya tuvo el programa en julio, cuando se celebró en el parque de San Francisco.

‘Al aire libro’ consiste en una biblioteca al aire libre con sesiones de cuentacuentos, talleres creativos y actividades de animación a la lectura. Cada jornada comienza con media hora de lectura libre, en la que se ofrecen libros adaptados a todas las edades: desde libros para bebés y álbumes ilustrados, hasta cómics y libros informativos.

Posteriormente, se celebra una sesión de narración oral, y a partir de las 12:45 horas se inicia un taller de creatividad, en el que cada familia recibe un kit de materiales para realizar la actividad propuesta.

Las actividades de este programa estarán disponibles hasta el viernes 29 de agosto, en horario de 11:30 a 13:30 horas, en el parque de los Jesuitas.