Lentejas, ensaladilla de ibéricos o rosquilla con foie, entre las tapas salmantinas que se degustarán en la última jornada de Madrid Fusión

Lo mejor de la gastronomía salmantina vuelve hoy al escaparate de Madrid Fusión Alimentos de España en la última jornada del congreso. Bajo el paraguas del Patronato Provincial de Turismo, las marcas “Salamanca en Bandeja” y “Salamanca Para Comérsela” ofrecen hoy sus tapas el stand del Patronato de Turismo. Lentejas, ensaladilla de ibéricos, rosquilla con foie o picaña ibérica, entre otras, de la mano de siete restaurantes de capital y provincia, la Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta de Tormes y una docena de productores.

Salamanca cierra así su decimoquinta participación consecutiva de la ciudad en el congreso gastronómico y la primera, de forma conjunta con la provincia, de la mano del Patronato Provincial de Turismo.

Quince restaurantes de la ciudad, bajo la marca ‘Salamanca para Comérsela’ y nueve restaurantes y escuelas de hostelería de la provincia, con ‘Salamanca en bandeja’ y un total de 28 productores, han representado durante las tres jornadas lo mejor de la gastronomía salmantina, donde destacan la profesionalidad y el talento de los cocineros y personal de hostelería, la calidad de las materias primas y alimentos de la tierra y la fusión de tradición y vanguardia.