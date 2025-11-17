Leticia García lanza un mensaje de aliento a los autónomos en Salamanca: “Nos preocupamos y queremos ayudar a un sector castigado por Pedro Sánchez”

Una de las mayores odiseas a las que se puede enfrentar una persona es abrir una nueva empresa, convirtiéndose en autónomo y controlando todo lo que ocurre en cada momento en su puesto de trabajo. Este aspecto, además, ha levantado grandes polémicas entre comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y el Gobierno de Pedro Sánchez, defendiendo cada uno la labor realizada por los mismos.

Este martes, 17 de noviembre, la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, en el marco de un acto por el empleo para autónomos celebrado en Salamanca, ha lanzado un mensaje de apoyo a los trabajadores por cuenta propia de la capital del Tormes y de la provincia: “Queremos apoyar a la empresa, a los más pequeños y vulnerables que forman parte de esta tierra, en la que más del 18 por ciento de los afiliados son autónomos con 25.000 personas”.

Por otro lado, también ha destacado “ el acompañamiento constante que realizamos, algo que no hace Pedro Sánchez con esas cargas fiscales burocráticas y esa dificultad con las exigencias y dificultades para el emprendimiento. Pedro Sánchez hace que se pierda la ilusión por emprendimiento y que nuestros jóvenes no puedan apostar por el empleo de manera ajena por culpa de ello”.

Desde la Junta de Castilla y León, además, en la reunión mantenida con el sector de los autónomos de Salamanca, también han hecho hincapié en las medidas que se llevan realizando desde hace años: “Ayudamos a los autónomos con la primera contratación y a las mujeres que tienen dificultades con apoyo específico y programas concretos. De cara al futuro, con el bono-cuotas autónomos, vamos a pretender ayudar a los autónomos que tienen dificultades para mantenerse”.

García, además, ha destacado que la jubilación de los autónomos en Salamanca se debe principalmente a la edad, lo que indica una región envejecida que necesita de la juventud para crear nuevas empresas y así mantener el tejido productivo de Castilla y León.

Carlos García Carbayo, en calidad de presidente del Partido Popular de Salamanca, además de alcalde de Salamanca, también ha mandando un mensaje al presidente del Gobierno de España: “Tenemos que hacer que la carga fiscal que tengan que soportar, sea soportable, y no abrumar con nuevas cuotas que Pedro Sánchez quiere imponer”.